Внешность 49-летнего Дэвида Бекхэма на новом видео удивила фанатов

Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм поделился видео со съемок рекламы для бренда Bowers & Wilkins и удивил фанатов своим внешним видом. Соответствующие ролик и комментарии появились на его странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

49-летний футболист опубликовал видео, на котором он запечатлен на площадке в черной водолазке, классических брюках и пальто. Известно, что спортсмен рекламирует новую модель наушников упомянутой марки.

Подписчики оценили моложавую внешность знаменитости, о чем написали под публикацией. «Он вообще не стареет», «Годы Дэвиду только к лицу», «Какой же красавчик», «Почему с каждым годом он выглядит все лучше?», «Просто красавец», — высказывались многочисленные поклонники.

В декабре 2023 года Дэвид Бекхэм посмотрел документальный фильм про себя и разочаровался в собственной внешности. По словам анонимных инсайдеров, спортсмену не понравилось, как выглядело его лицо на экране. Также он расстроился из-за своей небрежной укладки.