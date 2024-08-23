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09:39, 23 августа 2024Ценности

Внешность 49-летнего Дэвида Бекхэма на новом видео удивила фанатов

Фото: Chris Arjoon / Getty Images

Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм поделился видео со съемок рекламы для бренда Bowers & Wilkins и удивил фанатов своим внешним видом. Соответствующие ролик и комментарии появились на его странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

49-летний футболист опубликовал видео, на котором он запечатлен на площадке в черной водолазке, классических брюках и пальто. Известно, что спортсмен рекламирует новую модель наушников упомянутой марки.

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Подписчики оценили моложавую внешность знаменитости, о чем написали под публикацией. «Он вообще не стареет», «Годы Дэвиду только к лицу», «Какой же красавчик», «Почему с каждым годом он выглядит все лучше?», «Просто красавец», — высказывались многочисленные поклонники.

В декабре 2023 года Дэвид Бекхэм посмотрел документальный фильм про себя и разочаровался в собственной внешности. По словам анонимных инсайдеров, спортсмену не понравилось, как выглядело его лицо на экране. Также он расстроился из-за своей небрежной укладки.

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      Карина Черных
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