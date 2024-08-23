Врач перечислил простые способы предотвратить деменцию

Терапевт Перлмуттер: снизить риск деменции помогут качественный сон и диета

Значительно снизить риск развития деменции поможет соблюдение простых правил здорового образа жизни, считает врач-терапевт, кандидат медицинских наук Остин Перлмуттер. Эффективные способы предотвратить старческое слабоумие он перечислил изданию Psychology Today.

Одним из наиболее эффективных способов защитить мозг врач назвал правильное питание. Лучшими вариантами диеты, по его мнению, являются средиземноморская и MIND-диеты. В этих системах питания особое внимание уделяется потреблению цельных продуктов с минимальной обработкой, включая разнообразные фрукты и овощи, орехи, семечки и полезные жиры, например, оливковое масло. Они также ограничивают потребление красного мяса, сахара, вредных масел и алкоголя. «Придерживаясь диеты, богатой питательными веществами с низким содержанием вредных веществ, вы даете своему мозгу топливо, необходимое для поддержания здоровья», — объяснил терапевт.

Для здоровья мозга решающее значение имеет качественный сон, добавил Перлмуттер. Недосып и такие нарушения сна, как апноэ или бессонница, могут значительно увеличить риск развития деменции, предупредил он.

Также, по словам Перлмуттера, для правильного функционирования мозга необходима регулярная физическая активность. Упражнения помогают поддерживать приток крови к мозгу, уменьшают воспаление и могут даже обратить вспять некоторые изменения в мозге, связанные с деменцией. Врач подчеркнул: полезна любая форма ежедневного движения, будь то йога, бег, плавание или ходьба.

Помимо этого, для профилактики слабоумия терапевт рекомендовал контролировать уровень стресса, отказаться от курения, избегать травм головы, а также стараться оставаться социально активными. «Люди — существа социальные, и наш мозг развивается благодаря общению с другими людьми. Социальная активность и поддержание прочных отношений могут помочь сохранить здоровье мозга», — рассказал врач. Он рекомендовал чаще общаться с друзьями и семьей, вступить в клуб по интересам и посещать культурные мероприятия.

Ранее сообщалось, что в новом отчете о деменции, опубликованном в журнале The Lancet, были указаны два новых необычных фактора риска развития заболевания. Ими оказались высокий уровень холестерина после 40 лет и потеря зрения.