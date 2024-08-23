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06:40, 23 августа 2024Путешествия

Россиянам рассказали о разнице систем «все включено» и «ультра все включено»

Роскачество: система all inclusive может быть даже в отелях «две звезды»

Фото: Sportfoto Zink / Wolfgang / Globallookpress.com

Отели категорий «все включено» и «ультра все включено» необязательно должны быть пятизвездочными — all inclusive может быть даже в отелях «две звезды», объяснили специалисты Роскачества. О разнице между системами они рассказали в разговоре с «Лентой.ру».

Наполнение номеров в отелях категорий «все включено» и «ультра все включено»

По словам специалистов, в номерах отелей категорий «все включено» и «ультра все включено» обязательно должны быть сейф, чайник и ежедневные наборы для приготовления чая и кофе, а также бесплатный мини-бар. Однако последнее — только при заезде, а пополнение — опционально.

Также отмечается, что если звезд в отеле пять, то в номерах будут халаты и тапочки, утюг и гладильная доска, а при выборе «ультра все включено» туристов будут ждать комплименты при заезде, детские подставки в санузле и накладки на унитаз. Во «все включено» это опционально.

При этом оба формата предполагают детскую кровать, наличие площадки и возможность аренды горшка. Все остальное целиком и полностью зависит от числа звезд в отеле, добавили в Роскачестве.

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Еда в отелях «все включено» и «ультра все включено»

Гости, выбравшие «все включено» и «ультра все включено», точно не останутся голодными: завтраки, обеды и ужины уже входят в стоимость. Нужно только найти ресторан, где работает «шведский стол» — как минимум по два часа на каждый прием пищи

специалисты Роскачества

Специалисты Роскачества подчеркивают, что обе системы также предполагают детское меню, а в «ультра все включено» дополнительно предложат диетические и вегетарианские блюда. В «старшем» тарифе также обязательны детские стулья, посуда и даже стерилизаторы для бутылочек. Кроме того, можно самостоятельно заказывать еду из меню в ресторане «а-ля карт», причем в отелях от четырех звезд раз в неделю это бесплатно, нужно только забронировать стол заранее.

В российских отелях, которые работают по системе «все включено», для гостей должны быть доступны в неограниченном количестве вода, соки, лимонады, газированные и алкогольные напитки отечественного производства. В системе «ультра все включено» можно ожидать не менее пяти видов крепкого алкоголя и от семи видов коктейлей на основе крепкого алкоголя. Если какого-то нет в списке, вы можете попросить бармена приготовить его. Также эксперты Роскачества сообщают, что на завтрак вполне можно ожидать шампанское или игристое вино.

Обязательно обращайте внимание на время работы баров. В четырех и пяти звездах как минимум одно заведение должно работать круглосуточно, но напитки там уже будут платные

специалисты Роскачества

Развлечения в отелях «все включено» и «ультра все включено»

Специалисты объясняют, что туристы, которые выбрали отель, работающий по системам «все включено» и «ультра все включено», смогут плавать в круглогодичном бассейне. В обоих форматах это предусмотрено. Если отель пятизвездочный, обязательно должен быть еще и закрытый бассейн, а также подогреваемый (термальный). Если четыре или пять звезд — в спа-комплексе должны быть хаммам и русская баня. Опционально могут быть соляная пещера, разные виды детских бассейнов, финская и травяная сауны и японская купель фурако.

Если турист предпочитает спорт, в «пяти звездах» на выбор будет мини-гольф, настольный теннис, баскетбол, футбол, волейбол, лазертаг, тир и так далее. Обязательно должен быть тренажерный зал, пункт проката мячей, скакалок, ракеток, велосипедов, самокатов и другого спортивного инвентаря.

Особенность формата — анимация, причем как взрослая, так и детская. «Ультра все включено» — это не менее пяти мероприятий в день, а вечером живая музыка и иногда караоке

специалисты Роскачества
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