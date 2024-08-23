ВСУ подтвердили удар по российскому парому в порту «Кавказ»

Спикер ВМС Украины Плетенчук подтвердил удар по российскому парому

Спикер военно-морских сил (ВМС) Украины Дмитрий Плетенчук подтвердил удар по российскому парому в порту «Кавказ». Его слова передает «Страна.ua».

«Этот паром является одной из важных цепей российской военной логистики. (...) В первую очередь горюче-смазочными материалами», — заявил военный. По его заявлению, паром якобы перевозил не только топливо, но и вооружение.

Об ударе по парому сообщили в оперштабе Кубани. Атака была совершена ракетой «Нептун». Железнодорожный паром, поврежденный в результате ракетной атаки, затонул. Глава Темрюкского района Федор Бабенков сообщал, что на пароме находилось 30 цистерн с топливом.