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10:57, 23 августа 2024Бывший СССР

ВСУ подтвердили удар по российскому парому в порту «Кавказ»

Спикер ВМС Украины Плетенчук подтвердил удар по российскому парому

Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com

Спикер военно-морских сил (ВМС) Украины Дмитрий Плетенчук подтвердил удар по российскому парому в порту «Кавказ». Его слова передает «Страна.ua».

«Этот паром является одной из важных цепей российской военной логистики. (...) В первую очередь горюче-смазочными материалами», — заявил военный. По его заявлению, паром якобы перевозил не только топливо, но и вооружение.

Об ударе по парому сообщили в оперштабе Кубани. Атака была совершена ракетой «Нептун». Железнодорожный паром, поврежденный в результате ракетной атаки, затонул. Глава Темрюкского района Федор Бабенков сообщал, что на пароме находилось 30 цистерн с топливом.

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      Валентин Карант
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