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23:31, 23 августа 2024Бывший СССР

ВСУ пытались прикрепить украинский флаг на телевышку в ЛНР

ВСУ попытались с помощью дрона прикрепить флаг Украины на телевышку в Кременной

Фото: Marko Djurica / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили неудачную попытку прикрепить украинский флаг на телевышку в Кременной в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил депутат Народного Совета республики Юрий Юров в Telegram.

По его словам, украинские бойцы попытались сделать это с помощью дрона «Баба Яга». Инцидент произошел около 4:00. «Трофей — под охраной», — добавил Юров.

Ранее в августе ВСУ атаковали больницу в Кременной. В результате была ранена сотрудница медучреждения. Кроме того, значительно были повреждены здания и две машины скорой помощи.

19 июля шесть человек получили ранения при атаке украинских войск по центру Кременной.

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      Марина Совина
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