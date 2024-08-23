ВСУ пытались прикрепить украинский флаг на телевышку в ЛНР

ВСУ попытались с помощью дрона прикрепить флаг Украины на телевышку в Кременной

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили неудачную попытку прикрепить украинский флаг на телевышку в Кременной в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил депутат Народного Совета республики Юрий Юров в Telegram.

По его словам, украинские бойцы попытались сделать это с помощью дрона «Баба Яга». Инцидент произошел около 4:00. «Трофей — под охраной», — добавил Юров.

Ранее в августе ВСУ атаковали больницу в Кременной. В результате была ранена сотрудница медучреждения. Кроме того, значительно были повреждены здания и две машины скорой помощи.

19 июля шесть человек получили ранения при атаке украинских войск по центру Кременной.