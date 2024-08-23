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18:27, 23 августа 2024Россия

ВСУ сбросили взрывные устройства на дома в российском регионе

Глава Белгородской области Гладков: ВСУ атаковали сразу пять населенных пунктов

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали сразу пять населенных пунктов в Белгородской области, сбрасывая взрывные устройства на жилые дома, автомобили и социальные объекты. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В частности, село Ясные Зори в Белгородском районе подверглось обстрелу и атакам четырех беспилотников. Повреждение остекления и фасадов получили один частный дом и одна многоэтажка. Кроме того, осколками посечен трактор.

В селе Бессоновка ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство на социальный объект. Здание получило повреждения.

В селе Шаховка Волоконовского района дрон-камикадзе атаковал с воздуха грузовой автомобиль — у машины посечена кабина. В селе Тишанка в результате сбросов взрывных устройств с двух дронов в одном частном домовладении выбило окна, а также посекло ворота и легковой автомобиль.

В селе Байцуры Борисовского района в результате повторных атак беспилотников сгорели частный дом и социальный объект. Еще в двух частных домах пробиты кровли.

«Обошлось без пострадавших», — уточнил глава региона.

Ранее в пятницу, 23 августа, сообщалось, что в Белгородской области при обстреле со стороны Украины пострадал мирный житель. У него диагностировали осколочное ранение ноги.

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      Елена Торубарова
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