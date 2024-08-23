Мария Захарова напомнила журналистам СNN, что нельзя нарушать российские законы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила слова редакции телеканала CNN о том, что его репортажи из Суджи Курской области не нарушают международное право. Ее слова передает газета «Взгляд».

«Хотелось бы напомнить корреспондентам CNN, что, по мнению Энтони Блинкена, миропорядок основан не на международном праве, а на неких никому не известных правилах», — заявила она.

Захарова добавила, что американским журналистам стоит определиться, следуют ли они правилам США или международным нормам, прежде чем говорить о законности их визита в Россию. Также дипломат напомнила, что при этом никому нельзя нарушать российские законы.

Ранее телеканал CNN прокомментировал возбуждение уголовного дела против корреспондента CNN Ника Пейтона Уолша. В редакции заявили, что они действовали в соответствии с нормами международного права. Кроме того, подчеркнул телеканал, в Курскую область CNN пригласил Киев.

22 августа стало известно, что в отношении Уолша и двух операторов из Украины возбудили уголовные дела. Их объявят в международный розыск.