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20:10, 24 августа 2024Россия

Американский журналист проник в Курскую область вместе с ВСУ

Журналист The Daily Beast Том Матч проник в Курскую область вместе с ВСУ

Фото: AP

Журналист американского портала The Daily Beast Том Матч проник в Курскую область вместе с военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщает ТАСС, на сайте издания появился репортаж Матча из приграничных населенных пунктов российского региона.

«Я получил доступ в Суджу, крупнейший контролируемый Украиной город в России, путешествуя с украинскими военными. Не могло быть ничего более сюрреалистичного, чем пересечь границу с Россией», — говорится в материале Матча.

Журналист добавил, что «менее двух месяцев назад» ему «навсегда» был запрещен въезд на территорию Российской Федерации. По мнению самого журналиста, это стало следствием «написания серии статей».

Ранее ФСБ возбудила уголовные дела против иностранных журналистов, работавших в приграничной зоне России. Под расследование по статье 322 УК РФ («Незаконное пересечение государственной границы») попали корреспондент CNN из США Ник Пейтон Уолш и репортеры из Украины Олеся Боровик и Диана Буцко. До этого ведомство начало следствие ФСБ по аналогичному делу в отношении двух итальянских журналистов — Симони Трайни и Стефани Баттистини.

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      Олег Давыдов
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