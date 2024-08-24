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18:36, 24 августа 2024Россия

Беспилотники ВСУ атаковали сразу три населенных пункта в одном российском регионе

Гладков сообщил об обстреле трех населенных пунктов в Белгородской области

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли сразу три населенных пункта в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По данным Гладкова, в селе Байцуры Борисовского района в результате нескольких атак украинских дронов загорелась крыша частного дома. Пожар оперативно потушили, однако в доме остались повреждены кровля и окна.

ВСУ также атаковали село Безымено Грайворонского городского округа. Как отмечает Гладков, повторные обстрелы беспилотников привели к тому, что один из домов поселения сгорел.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа на территории частных домовладений повреждены две хозяйственные постройки. Сообщается, что село атаковали дроны-камикадзе.

Гладков подчеркнул, что, по предварительным данным, пострадавших нет, а информация о последствиях еще уточняется.

Ранее сообщалось, что утром 23 августа беспилотник ВСУ взорвался в здании аэропорта Белгорода. В результате атаки были разбиты окна командно-диспетчерского пункта и незначительно повреждена обшивка.

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      Юлия Юткина
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