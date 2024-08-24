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21:37, 24 августа 2024Спорт

Боец сравнил отношение к смешанным единоборствам в России и США

Вартанян заявил, что у бойцов в России и США разное отношение к поединкам
Эдуард Вартанян

Эдуард Вартанян . Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Российский боец смешанного стиля (MMA) Эдуард Вартанян сравнил отношение к смешанным единоборствам в России и США. Его слова приводит Mma.metaratings.ru.

«В России другое отношение. В Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) конвейерная система. Там выживают соки из бойцов», — заявил Вартанян. Он отметил, что американские бойцы обычно имеют вторую работу. По его словам, в России другое отношение к поединкам, и опытные бойцы не уделяют время чему-то другому.

Вартанян подчеркнул, что в России больше переживают из-за поражений, а в США это просто работа. «И это очень видно по противостоянию Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. Несмотря на все гадости, что наговорил ирландец, для него это только бизнес. Хабиб это принял совсем по-другому», — рассказал он.

Нурмагомедов и Макгрегор встретились в октагоне UFC в октябре 2018 года. Поединок завершился в четвертом раунде: россиянин применил удушающий прием сзади, при этом оказав давление и на челюсть оппонента, что вынудило ирландского бойца сдаться. После этого вне октагона началась драка между секундантами и бойцами. За это спортсменов наказали штрафами и дисквалификацией.

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      Андрей Стрельцов
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