Боец сравнил отношение к смешанным единоборствам в России и США

Вартанян заявил, что у бойцов в России и США разное отношение к поединкам

Российский боец смешанного стиля (MMA) Эдуард Вартанян сравнил отношение к смешанным единоборствам в России и США. Его слова приводит Mma.metaratings.ru.

«В России другое отношение. В Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) конвейерная система. Там выживают соки из бойцов», — заявил Вартанян. Он отметил, что американские бойцы обычно имеют вторую работу. По его словам, в России другое отношение к поединкам, и опытные бойцы не уделяют время чему-то другому.

Вартанян подчеркнул, что в России больше переживают из-за поражений, а в США это просто работа. «И это очень видно по противостоянию Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. Несмотря на все гадости, что наговорил ирландец, для него это только бизнес. Хабиб это принял совсем по-другому», — рассказал он.

Нурмагомедов и Макгрегор встретились в октагоне UFC в октябре 2018 года. Поединок завершился в четвертом раунде: россиянин применил удушающий прием сзади, при этом оказав давление и на челюсть оппонента, что вынудило ирландского бойца сдаться. После этого вне октагона началась драка между секундантами и бойцами. За это спортсменов наказали штрафами и дисквалификацией.