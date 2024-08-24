Британские власти разработали план на случай смерти кота Ларри

The Times: власти Великобритании разработали план на случай смерти кота Ларри

Власти Великобритании разработали специальный план на случай смерти 17-летнего кота Ларри, служащего на Даунинг-стрит — резиденции премьер-министра Соединенного Королевства, сообщает газета The Times.

«Высокопоставленные чиновники, работавшие на Даунинг-стрит в течение последнего года, разработали план объявления о смерти кота Ларри», — говорится в публикации.

План носит название «Ларри Бриджес» и является отсылкой к кодовым именам, которые давались для защиты подробностей подготовки к смерти членов королевской семьи. Так, были отобраны снимки Ларри для публикации после известия о его кончине, а также подготовлен пресс-релиз.

При этом сообщается, что несмотря на свой возраст, Ларри «сейчас чувствует себя хорошо».

Ранее кот Ларри, живущий в резиденции на Даунинг-стрит, после сообщения об отставке Лиз Трасс с поста премьер-министра Великобритании рассказал о просьбе занять ее место.