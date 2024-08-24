Британский парламент взбесился после срыва планов нанести удар по СССР

Парламент Англии в 1940 году неистовствовал из-за срыва плана удара по СССР

Члены парламента Англии в марте 1940 года неистовствовали, когда сорвались планы Лондона нанести военный удар по СССР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы из Архива внешней политики РФ, обнародованные Президентской библиотекой.

12 марта 1940 года кончилась война между СССР и Финляндией, Москва и Хельсинки подписали мирный договор. 14 марта советский посол в Англии Иван Майский доложил в Народный комиссариат иностранных дел о настроениях в английском парламенте в связи с заключением мира между странами.

По его словам, он убедился, как велика была опасность открытой интервенции Англии и Франции на стороне Финляндии. Майский писал, что парламент буквально взбесился. «Это была яркая демонстрация концентрированного, но бессильного бешенства, причем достойно замечания, что данным чувством проникли как консерваторы, так и очень значительные круги оппозиции. Депутатские "массы" неистовствовали и встречали бурными одобрениями каждый антисоветский выпад», — признался он. Посол подчеркнул, что ему редко приходилось видеть парламент в состоянии такого раздражения и возбуждения.

В документах сообщается, что в 1940 году Великобритания и Франция поставляли Финляндии оружие для нанесения ударов по СССР. Утверждается, что Лондон и Париж собирались начать войну против Советского Союза.