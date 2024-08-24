Экс-депутат Рады Олейник: Зеленский хочет выставить Россию агрессором

Бывший депутат украинского парламента Владимир Олейник обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что он своей агрессивной риторикой провоцирует Россию на ответный удар. Его слова приводит РИА Новости.

«Во-первых, Зеленский отрабатывает билет в ту страну, где он будет жить, когда все кончится. Во-вторых, он хочет спровоцировать Россию на ответ ядерными средствами, хотя бы тактическим оружием, чтобы от нее отвернулся Глобальный Юг. Потому что там страны выступают за мир», — объяснил экс-депутат Верховной Рады.

Олейник подчеркнул, что Киев хочет выставить Россию агрессором, который якобы угрожает всему миру. По словам политика, Зеленский намеренно давал унизительные характеристики российскому руководству, чтобы оно начало совершать ошибки. Бывший депутат Рады подчеркнул, что провоцирование, которым занимается президент Украины, не идет на пользу его гражданам, поскольку большинство из них поддерживают идею переговоров с Россией.

Ранее сообщалось, что Зеленский записал обращение к украинцам с места начала нападения ВСУ на Курскую область. На видео он пообещал, что россияне «получат горе».