Кириленко оценил выступление россиян на Олимпиаде в нейтральном статусе

Глава РФБ Андрей Кириленко заявил, что в олимпийском движении наступил раскол

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» оценил выступление российских спортсменов на Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе.

Кириленко заявил, что это личное решение каждого. «Это очень сложно. Для меня непонятно, что сегодня означают олимпийские ценности. Потому что изначально олимпийская хартия была создана для того, чтобы уходить от политических распрей, религиозных моментов. Все спортсмены из Израиля, Палестины, России и Украины должны быть на Олимпиаде. Фишкой Олимпийских игр было то, чтобы там принимали участие спортсмены всех стран. У меня возникает вопрос, зачем нужна олимпийская хартия», — рассказал он.

По мнению главы РФБ, в олимпийском движении наступил раскол. Кириленко добавил, что будучи баскетболистом не оказался бы на Олимпиаде, так как россиянам в командных видах спорта запретили там участвовать.

В летних Олимпийских играх-2024 в Париже приняли участие 15 россиян в нейтральном статусе. Из них только теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали медаль, став вторыми в женском парном разряде.