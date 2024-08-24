Личности попавших под оползень в Таиланде россиян установили

Личности россиян, погибших в результате оползня на Пхукете, установили

Супружеская пара из России попала под оползень на острове Пхукет, Таиланд. Как сообщает генеральное консульство России в городе Пхукет, личности мужа и жены удалось установить.

Выяснилось, что на вилле, на которую обрушился оползень, жили мужчина 1986 года рождения и женщина, родившаяся в 1988 году. Спасти их не удалось. Отмечается, что родственников оповестили о судьбе супругов. Организацию репатриации тел в Россию обсудят в ближайшее время.

Ранее Telegram-канал Shot заявил, что россияне, не выжившие в результате оползня, были жителям Владивостока. Их друзья рассказали, что пара переехала в Таиланд 13 лет назад.

Смещение грунта из-за проливных дождей произошло на Пхукете 23 августа. Под оползень, помимо двух россиян, попали еще шесть человек.

