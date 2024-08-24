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21:35, 24 августа 2024Россия

Москалькова пообещала продолжить работу по возвращению военнопленных

Омбудсмен Москалькова пообещала продолжить работу по возвращению военнопленных
Татьяна Москалькова

Татьяна Москалькова. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поздравила родных и близких российских военнослужащих, которые вернулись на Родину из украинского плена, и пообещала, что продолжит работу по участию в возвращении военнопленных в Россию. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Как отметила омбудсмен, сотрудники ее аппарата ежедневно находились на связи с родственниками российских военных, которые обратились к ней за помощью.

В субботу, 24 августа, Россия провела обмен военнопленными с Украиной. Как сообщило Минобороны РФ, в рамках переговорного процесса были возвращены 115 бойцов, Киеву передали 115 военнопленных из рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ). В настоящее время все российские военные находятся на территории Белоруссии.

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      Марина Совина
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