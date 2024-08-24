Журналист Боуз назвал причину финансирования Украины со стороны США

Одной из ключевых причин, по которой Соединенные Штаты финансируют ВСУ в конфликте с РФ, является существенный демографический спад в США. Таким мнением в соцсети X поделился ирландский журналист Чей Боуз.

«Есть причина, по которой США нужны украинцы и все остальные, кто будет достаточно глуп, чтобы умереть, сражаясь за них в империалистических войнах с финансовой выгодой, — Америке не хватает людей, которые готовы пойти на смерть», — отметил он.

Боуз утверждает, что, по данным Пентагона, среди тех, кто в настоящее время находится в призывном возрасте в США, более 70 процентов не годны, имеют избыточный вес или страдают от психических недугов. Эксперт также добавил к своей записи официальную статистику рождаемости в Штатах, где можно наблюдать рекордный спад показателей на 2023 год.

Ранее отставной офицер армии США Дэниел Дэвис заявил, что победа России над Украиной станет серьезным ударом для западных стран, а атака Вооруженных сил Украины на Курскую область только ускорит поражение Киева.

В свою очередь, в посольстве России в США ранее заявили, что Украина вместо демократического государства стала зависящей от США милитаризованной авторитарной страной. Утверждается, что современная история Украины представляет из себя наглядный пример упущенных возможностей и ложных приоритетов.

