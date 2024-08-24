Военный аналитик Реммель: эффективность наступления ВСУ на Курск минимальна

Военный аналитик Хендрик Реммель выразил скептическое отношение к операции Вооруженных сил Украины в Курской области. Как он рассказал в интервью немецкому изданию ZDF, российские войска не вывели ни одной значимой боевой единицы из ключевых позиций и продолжают оказывать сильное давление на Донбасс, что делает эффективность этого наступления минимальной.

Реммель также отметил, что украинское руководство могло использовать эту операцию, чтобы сигнализировать Западу о необходимости новых поставок военной помощи. По его мнению, политические выгоды от этого наступления «почти достигли своего пика».

По словам эксперта, ВСУ по-прежнему удается блокировать доступ российских вооруженных сил к определенной части Курской области, где силы Украины все еще могут относительно свободно передвигаться. Однако атаки Киева «пространственно ограничены», в том числе с учетом средств, которые украинцы используют в этом районе.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена задумалась о пересмотре содержания пакетов военной помощи Украине на фоне событий в Курской области. Белый дом проводит закрытые обсуждения по вопросу о том, стоит ли включить в пакеты помощи больше бронетехники или нарастить поставки боеприпасов.