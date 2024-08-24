Погибший в волгоградской колонии заключенный хотел отправиться на СВО

Погибший в ИК-19 в Волгоградской области заключенный хотел отправиться на СВО

Один из заключенных, погибший при захвате заложников в ИК-19 в Волгоградской области, хотел принять участие в специальной военной операции (СВО) на территории Украины. Как пишет Baza в Telegram, речь идет о 34-летнем С. Башкатове, который отбывал срок за дезертирство.

Журналисты выяснили, что мужчина был в числе россиян, мобилизованных в сентябре 2022 года. Вскоре он был ранен, оказался в госпитале, но после лечения Башкатов возвращаться в часть не захотел. После этого он был задержан и в мае 2024 года приговорен к пяти годам заключение по статье о дезертирстве.

Однако за две недели до атаки террористов он позвонил своей матери и сообщил, что уже подписал контракт с министерством обороны. В скором времени он должен был отправиться в зону проведения СВО, однако пал жертвой заключенных, захвативших часть исправительной колонии.

В ходе событий в ИК-19 скончались восемь человек, в числе которых четверо сотрудников ФСИН и четверо осужденных. Еще четверо сотрудников ФСИН сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии. Ранее стали известны имена всех погибших заключенных.