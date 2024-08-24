Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:51, 24 августа 2024Россия

Погибший в волгоградской колонии заключенный хотел отправиться на СВО

Погибший в ИК-19 в Волгоградской области заключенный хотел отправиться на СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: РИА Новости

Один из заключенных, погибший при захвате заложников в ИК-19 в Волгоградской области, хотел принять участие в специальной военной операции (СВО) на территории Украины. Как пишет Baza в Telegram, речь идет о 34-летнем С. Башкатове, который отбывал срок за дезертирство.

Журналисты выяснили, что мужчина был в числе россиян, мобилизованных в сентябре 2022 года. Вскоре он был ранен, оказался в госпитале, но после лечения Башкатов возвращаться в часть не захотел. После этого он был задержан и в мае 2024 года приговорен к пяти годам заключение по статье о дезертирстве.

Однако за две недели до атаки террористов он позвонил своей матери и сообщил, что уже подписал контракт с министерством обороны. В скором времени он должен был отправиться в зону проведения СВО, однако пал жертвой заключенных, захвативших часть исправительной колонии.

В ходе событий в ИК-19 скончались восемь человек, в числе которых четверо сотрудников ФСИН и четверо осужденных. Еще четверо сотрудников ФСИН сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии. Ранее стали известны имена всех погибших заключенных.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский раскрыл цели нападения ВСУ на Курскую область

      Состояние подравшейся с турецкими полицейскими россиянки ухудшилось

      Участник СВО рассказал о необычной способности украинских дронов

      Зеленский оскорбил Путина и пригрозил россиянам

      Школы в Курской области будут работать в смешанном формате

      В России прокомментировали обмен пленных срочников

      В Севастополе уничтожили подавленный БПЛА у пирса яхт-клуба

      Российский боец словами «пришли и победили» описал взятие под контроль Желанного

      Погибший в волгоградской колонии заключенный хотел отправиться на СВО

      «Это наш инструмент возмездия». Зеленский заявил о применении нового оружия против России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше