Посол Станиславов: число стран, выступающих за диалог с Россией, будет расти

Количество стран Европейского союза (ЕС), выступающих за диалог с Россией, будет расти. Об этом РИА Новости заявил посол России в Венгрии Евгений Станиславов.

По его словам, число подобных государств, как и их влияние в ЕС, будет только нарастать. Дипломат отметил, что на это указывает формирование в Европарламенте третьей по численности фракции «Патриоты за Европу», поддерживающей «венгерскую точку зрения».

«Очевидно, что в нынешних условиях влияние политических сил в Евросоюзе, ориентированных на национальные интересы, будет только расти, равно как и число его стран-членов, которые будут, как и Венгрия, выступать за диалог с Россией», — сказал посол.

Ранее Станиславов заявил, что европейцы испытывают усталость от поддержки Украины и провоенной политики властей ЕС. По его словам, визит венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Россию и Китай вызвал резко негативную реакцию среди европейских властей и СМИ, что контрастировало с изменениями в общественном мнении европейцев.