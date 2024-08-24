Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:43, 24 августа 2024Мир

Посол спрогнозировал рост числа выступающих за диалог с Россией стран

Посол Станиславов: число стран, выступающих за диалог с Россией, будет расти

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Global Look Press

Количество стран Европейского союза (ЕС), выступающих за диалог с Россией, будет расти. Об этом РИА Новости заявил посол России в Венгрии Евгений Станиславов.

По его словам, число подобных государств, как и их влияние в ЕС, будет только нарастать. Дипломат отметил, что на это указывает формирование в Европарламенте третьей по численности фракции «Патриоты за Европу», поддерживающей «венгерскую точку зрения».

«Очевидно, что в нынешних условиях влияние политических сил в Евросоюзе, ориентированных на национальные интересы, будет только расти, равно как и число его стран-членов, которые будут, как и Венгрия, выступать за диалог с Россией», — сказал посол.

Ранее Станиславов заявил, что европейцы испытывают усталость от поддержки Украины и провоенной политики властей ЕС. По его словам, визит венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Россию и Китай вызвал резко негативную реакцию среди европейских властей и СМИ, что контрастировало с изменениями в общественном мнении европейцев.

Что думаешь? Оцени!
      Артём Верейкин
      Обсудить
      Последние новости

      «Все несут одинаковую ответственность». В ООН отреагировали на публикации замеченной в Курской области американской ЧВК

      Посол спрогнозировал рост числа выступающих за диалог с Россией стран

      Российские военные уничтожили до 480 бойцов ВСУ

      Российский вертолет нанес удар по позициям ВСУ под Курском

      Посол прокомментировал попытки США «наказать российский народ»

      В Северной Корее назвали виновника появления понятия «ядерная угроза»

      Трейлер фигуранта дела о теракте на Крымском мосту арестовали

      В США назвали причину запрета Киеву бить вглубь России американским оружием

      Во Владивостоке стена раздавила несколько автомобилей

      Tesla разрешила перепродажу своих электромобилей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше