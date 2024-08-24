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23:27, 24 августа 2024Мир

Премьер Литвы назвала россиян «русней». В МИД России отреагировали на заявление одним словом

Захарова назвала нацизмом слова премьера Литвы Шимоните о россиянах
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, поздравляя президента Украины Владимира Зеленского с Днем независимости страны в субботу, 24 августа, назвала россиян «русней».

По ее словам, Литва будет праздновать победу Украины «со светом, газом и без русни».

В конце мая Шимоните говорила о готовности страны направить инструкторов на Украину, чтобы вести подготовку украинских солдат на территории их страны. Она объяснила это моральным долгом союзников Киева.

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20 августа 2024

В МИД России назвали заявление Шимоните нацизмом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова Ингриды Шимоните о россиянах одним словом.

Нацисты

Мария Захароваофициальный представитель МИД России

Зеленский пообещал россиянам «горе у себя дома»

24 августа Зеленский, поздравляя граждан Украины с 33-й годовщиной независимости республики, высказал угрозы в адрес России.

Он назвал российских солдат орками, а территорию Курской области — болотами. Также Зеленский пообещал, что Россия «получит горе у себя дома». Также он оскорбил президента Владимира Путина.

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21 августа 2024

В России День независимости Украины назвали фейком

Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что День независимости Украины является фейком, поскольку страна полностью зависит от западных государств.

Украина полностью зависима от западных хозяев, воспринимающих ее народ как «пушечное мясо». Украина зависима от идеологии фашистского террора, которой «дышит» киевская верхушка

Сергей Мироновлидер «Справедливой России — За правду»

По его мнению, Зеленский «изрыгает угрозы и оскорбления», которые представляют из себя «плевки страха и бессильной ненависти».

Ряд других депутатов Госдумы сошлись во мнении, что Украина утратила свою независимость и оказалась под полным контролем Запада, в результате чего страна находится в глубоком кризисе и несет огромные потери.

День независимости Украины — государственный праздник, отмечаемый ежегодно 24 августа в честь принятия Верховным советом УССР постановления и Акта провозглашения независимости Украины, что принято считать датой образования государства Украина в современном виде.

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      Марина Совина
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