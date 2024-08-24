Ракетную опасность повторно объявили в российском регионе

Врио губернатора Смирнов: в Курской области повторно объявили ракетную опасность

В Курской области повторно объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) главы российского региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — написал врио губернатора.

До того сигнал тревоги прозвучал в 22:23 по московскому времени. Спустя пять минут ракетную опасность отменили.

Бои в Курской области идут больше двух недель. После вторжения ВСУ в регионе ввели режим контртеррористической операции (КТО) и режим ЧС федерального характера. Из-за опасности со стороны ВСУ из приграничья эвакуировали более 121 тысячи человек. По последним данным, жертвами атак стал 31 человек, еще свыше 140 россиян пострадали.