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14:41, 24 августа 2024Россия

ВС России сорвали атаки на Комаровку и Кремяное

Минобороны: за сутки Россия уничтожила танк ВСУ и семь боевых машин

Кадр: Telegram-канал Минобороны России

Вооруженные силы (ВС) России продолжают отражать попытку вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию страны. Об этом сообщает журналистам сообщили в российском Минобороны.

Подразделениями группировки войск «Север», уточнили в ведомстве, при поддержке армейской авиации и артиллерии в течение суток были отражены атаки штурмовых групп ВСУ в направлении населенных пунктов Борки, Спальное, Черкасское Поречное и Малая Локня. Российские войска сорвали атаки в направлении Комаровки и Кремяного.

Всего, добавили в Минобороны, противник потерял более 60 человек. Российскими войсками за сутки были уничтожены танк, семь боевых бронированных машин и два автомобиля. Десять военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Ранее сообщалось, что Россия и Украина обменялись военнопленными. Москва вернула с подконтрольной Киеву территории 115 бойцов, попавших в плен в Курской области, а взамен передала столько же солдат ВСУ.

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      Алиса Дмитриева
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