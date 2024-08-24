Комвзвода Топор: ВС РФ захватили важные документы ВСУ в Желанном

Российские войска получили приказ взять штурмом населенный пункт Желанное в Донецкой народной республике (ДНР). Словами «мы пришли и победили» описал боевые действия командир взвода с позывным Топор из группировки войск «Центр» в беседе с изданием «Известия».

По его словам, противник оказывал ожесточенное сопротивление, используя пулеметчиков, американские бронемашины Bradley, артиллерию и камикадзе. Но несмотря на это, российские бойцы продвигались, захватывая опорные пункты. После взятия под контроль Желанного были захвачены важные документы украинских военных, среди уничтоженных есть немало представителей офицерского состава, отметил Топор.

Во время штурма российским бойцам пришлось вывозить из зоны обстрела тяжелораненых в ожидании эвакуации, рассказал стрелок с позывным Палач, которому пришлось переквалифицироваться в санитара. «Оно ведь дело такое, сегодня ты, завтра тебя, всякое может быть. Поэтому надо помогать людям», — отметил он.

21 августа Минобороны России отчиталось о взятии под контроль населенного пункта Желанное.