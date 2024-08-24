Следователи допросят брата главаря бунта в ИК-19

Mash: следователи допросят осужденного брата главаря бунта в ИК-19

Следователи планируют допросить брата Шобдулкаримхона Каримова, главаря бунта в ИК-19. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Фархуджон Каримов был задержан вместе с Шобдулкаримхоном в 2016 году, и с тех пор они находились в разных колониях. Отмечается, что родные не общались с братьями и не навещали их более двух лет.

Каримовы родом из аула в Таджикистане, один из них имеет двоих детей. У них плохое знание русского языка, на допросах общались через переводчиков, но подучили его в колонии. Они утверждали, что не являются фанатиками.

В 2016 году Каримовы и их компания из шести человек, включая девушку из Москвы, были задержаны в Волгоградской области, после чего они признались, что сделали две закладки в Волжском и десять в Волгограде. Конкретно у Шобдулкаримхона нашли 200 пакетиков с наркотиками. Все обвиняемые были осуждены по статье о покушении на сбыт наркотиков. Они получили сроки от трех до десяти лет.

Днем 23 августа четверо заключенных, заявивших о своей принадлежности к «Исламскому государству» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в России), захватили заложников в ИК-19. Спецназ Росгвардии провел штурм и ликвидировал захватчиков. Жертвами нападения стали восемь заложников: четверо заключенных и четверо сотрудников ИК. Ранения получили еще четыре работника УФСИН, сейчас они в тяжелом состоянии.