Следующие в Сочи самолеты перенаправили на запасные аэродромы

В Сочи 20 самолетов перенаправили на запасные аэродромы из-за непогоды

Самолеты, следующие в Сочи, перенаправляют на запасные аэродромы Минеральных Вод, Ставрополя, Владикавказа, Грозного и Элисты. Как сообщается в Telegram-канале воздушной гавани, из-за непогоды такое решение по состоянию на 15:00 по московскому времени приняли экипажи 20 бортов.

«Аэропорт Сочи работает по фактической погоде и продолжает обслуживать пассажиров и авиакомпании. Вылеты уже прибывших самолетов совершаются планово. При этом вылет обратных рейсов, запланированных к выполнению на воздушных судах, находящихся на запасных аэродромах, будет задержан в связи с поздним прибытием самолетов», — сказано в сообщении.

В аэропорту напомнили, что сложные погодные условия будут сохраняться в течение двух дней. На этом фоне усилены работы служб, необходимых для оперативного обслуживания и пассажиров, и воздушных судов. В частности, увеличено количество операторов колл-центра, выставлены дополнительные кулеры в зонах ожидания. На месте работает оперативный штаб.

Ранее участники шоу «Голос» из кавер-группы «Монако Джем» едва не разбились на самолете Ан-2, совершившем жесткую посадку в Якутии. Всего на борту воздушного судна находились 11 человек: два пилота, техник и восемь пассажиров.