Стало известно о состоянии пострадавших в волгоградской колонии

РИА Новости: состояние пострадавших в ИК-19 сотрудников УФСИН является тяжелым

Состояние сотрудников УФСИН, пострадавших в ходе захвата заложников в ИК Волгоградской области, является тяжелым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального ГУФСИН.

Накануне ФСИН сообщила о захвате террористами исправительной колонии (ИК) №19 в Волгоградской области. В результате погибли восемь заложников: четверо заключенных и четверо сотрудников ИК, один из которых впоследствии скончался в больнице — Сергей Гордополов был ранен ножом, получил закрытую черепно-мозговую травму и открытые порезы спины.

Еще четверо сотрудников УФСИН пострадали. Мужчин перевели из Суровикинской ЦРБ в больницы Волгограда, сейчас они в тяжелом состоянии. Один пациент находится в больнице скорой помощи №25, еще трое — в Волгоградской областной клинической больнице №1, уточняет агентство.

Ранее бабушка замученного террористами сотрудника волгоградской колонии Гордополова рассказала о внуке. Ему было 25 лет, в ИК-19 он устроился после возвращения из армии и успел проработать там два года, пояснила она. По условиям содержания эта колония считалась одной из лучших в области, заметила женщина.

