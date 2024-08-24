Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:08, 24 августа 2024Силовые структуры

Стало известно о состоянии пострадавших в волгоградской колонии

РИА Новости: состояние пострадавших в ИК-19 сотрудников УФСИН является тяжелым

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Состояние сотрудников УФСИН, пострадавших в ходе захвата заложников в ИК Волгоградской области, является тяжелым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального ГУФСИН.

Накануне ФСИН сообщила о захвате террористами исправительной колонии (ИК) №19 в Волгоградской области. В результате погибли восемь заложников: четверо заключенных и четверо сотрудников ИК, один из которых впоследствии скончался в больнице — Сергей Гордополов был ранен ножом, получил закрытую черепно-мозговую травму и открытые порезы спины.

Еще четверо сотрудников УФСИН пострадали. Мужчин перевели из Суровикинской ЦРБ в больницы Волгограда, сейчас они в тяжелом состоянии. Один пациент находится в больнице скорой помощи №25, еще трое — в Волгоградской областной клинической больнице №1, уточняет агентство.

Ранее бабушка замученного террористами сотрудника волгоградской колонии Гордополова рассказала о внуке. Ему было 25 лет, в ИК-19 он устроился после возвращения из армии и успел проработать там два года, пояснила она. По условиям содержания эта колония считалась одной из лучших в области, заметила женщина.

Что думаешь? Оцени!
      Лилиана Набиуллина
      Обсудить
      Последние новости

      США могут изменить пакет помощи Украине из-за атаки на Курскую область. Чего боится Вашингтон?

      Шуфутинский повысил стоимость выступлений перед 3 сентября

      Мошенники из «Минздрава» обманули россиянку на 9,4 миллиона рублей

      Адвокат указал на необходимость раздела криптовалюты при разводе супругов

      Зеленский подписал законопроект о запрете канонической УПЦ

      Российские войска взяли еще один населенный пункт на курском направлении

      Стало известно о состоянии пострадавших в волгоградской колонии

      Вернувшийся по обмену Роман Селезнев рассказал об аресте на Мальдивах

      Украине подсказали план спасения от демографической катастрофы

      Врач назвал способы избавиться от сутулости

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше