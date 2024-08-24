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06:20, 24 августа 2024Силовые структуры

Бабушка замученного террористами сотрудника волгоградской колонии рассказала о внуке

Бабушка сотрудника ФСИН Гордополова: внук работал в колонии второй год

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress

Сотрудник исправительной колонии № 19 в Волгоградской области 25-летний Сергей Гордополов, захваченный в заложники террористами, работал в ИК-19 второй год, рассказала в разговоре с «МК» его бабушка.

Она сообщила, что мужчина окончил университет в Санкт-Петербурге, взял там ипотеку и вернулся в Суровикино, чтобы временно поработать. «Ничего хорошего там [в колонии] нет. Работал он там только потому, что осенью вернулся из армии, никуда не смог устроиться», — добавила бабушка Гордополова.

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Женщина отметила, что по условиям содержания ИК-19 считалась одной из лучших в Волгоградской области. «Я знаю, потому что сама там работала, пока не вышла на пенсию», — поведала она.

Ранее стало известно, что террористы пытали Гордополова и изрезали ему голову. Радикалы сильно ранили его, а также якобы предлагали обменять на другого заложника.

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      Маргарита Пименова
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