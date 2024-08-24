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11:49, 24 августа 2024Экономика

Стало известно об опасениях Киева при оформлении погашаемого за счет России кредита

Bloomberg: власти Украины опасаются задержки соглашения о кредитах на $50 млрд

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Власти Украины опасаются задержек при оформлении соглашения, позволяющего получить 50 миллиардов долларов, погашаемых из доходов от российских активов. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

По словам еврокомиссара по экономике Паоло Джентилони, подписание соглашения стран G7 о предоставлении Украине кредитов на 50 миллиардов долларов ожидается в октябре. Погашать их страна намеревается из доходов от замороженных российских активов Центробанка (ЦБ).

Однако источник западного агентства заявил, что эта сделка может состояться позже. Вероятно, она будет заключена до конца 2024 года, но точных временных рамок никто не знает, пояснил он. Киев же, по его словам, нуждается в том, чтобы решение было принято уже в сентябре.

В мае стало известно, что страны G7 достигли прогресса в диалоге о прибыли от активов России. Министры финансов «большой семерки» дали понять, что средства российского ЦБ останутся замороженными до выплат Киеву компенсаций за нанесенный ущерб.

В июне директор департамента контроля за внешними ограничениями Министерства финансов Дмитрий Тимофеев предположил, что замороженные на Западе активы России, возможно, уже не удастся вернуть. В краткосрочной перспективе эта вероятность крайне низкая, а средства, вероятно, потеряны надолго, указал он. Однако если активы будут конфискованы прямым образом, это станет крупной стратегической ошибкой, уверены в Минфине.

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      Лилиана Набиуллина
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