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07:09, 24 августа 2024Бывший СССР

Подполье сообщило об ударах по крупному железнодорожному узлу в Сумской области

Подпольщик Лебедев заявил об ударах в районе крупного ж/д узла в Сумской области

Фото: MOD Russia / Globallookpress

В районе крупного железнодорожного узла «Станция Хутор Михайловский» в Сумской области Украины нанесены удары, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он рассказал, что в общей сложности было сброшено восемь авиабомб. Один из ударов пришелся по емкости с горюче-смазочными материалами. «Еще два удара сопровождались сильной детонацией и выбросом пламени с искрами», — добавил подпольщик.

Ранее подпольщик Лебедев рассказал об ударе по вертодромам ВСУ в Сумской области. Он отметил, что указанные вертолеты используются для специальных миссий по эвакуации раненых военных или доставки до точки входа диверсионно-разведывательных десантных групп.

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      Маргарита Пименова
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