Подпольщик Лебедев заявил об ударах в районе крупного ж/д узла в Сумской области

В районе крупного железнодорожного узла «Станция Хутор Михайловский» в Сумской области Украины нанесены удары, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он рассказал, что в общей сложности было сброшено восемь авиабомб. Один из ударов пришелся по емкости с горюче-смазочными материалами. «Еще два удара сопровождались сильной детонацией и выбросом пламени с искрами», — добавил подпольщик.

Ранее подпольщик Лебедев рассказал об ударе по вертодромам ВСУ в Сумской области. Он отметил, что указанные вертолеты используются для специальных миссий по эвакуации раненых военных или доставки до точки входа диверсионно-разведывательных десантных групп.