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01:15, 24 августа 2024Бывший СССР

Российские FPV-дроны ударили по машине с офицерами ВСУ

Лебедев: FPV-дроны ударили по машине с офицерами ВСУ в Сумской области

Фото: Alexey Pavlishak / Reuters

Российские FPV-дроны атаковали машину с офицерами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Великой Писаревке и грузовик с личным составом в районе города Середины-Буды в Сумской области. Об этом сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

Кроме того, как минимум 20 бойцов украинских бойцов, собиравшихся отправиться в Курскую область, были ликвидированы в Глухове Сумской области, добавил представитель подполья.

Ранее FPV-дроны группировки войск «Днепр» уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ. Операторы дронов заметили в оставленных жителями домах два пункта управления БПЛА и живую силу противника: оттуда бойцы ВСУ запускали беспилотники в сторону позиций российских военных.

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      Марина Совина
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