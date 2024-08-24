ЦСКА одержал разгромную победу в РПЛ

ЦСКА со счетом 4:0 обыграл «Акрон» в домашнем матче РПЛ

Столичный ЦСКА одержал разгромную победу в домашнем матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Игра против тольяттинского «Акрона» состоялась в Москве и завершилась со счетом 4:0. В составе хозяев забитыми мячами отметились Тамерлан Мусаев и Мойзес, дубль на счету Ивана Облякова (один гол с пенальти).

ЦСКА набрал десять очков идет на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата страны. «Акрон» с четырьмя очками располагается на 13-й строчке.

В следующем туре ЦСКА сыграет на выезде с подмосковными «Химками». Тольяттинцы встретятся в гостях с грозненским «Ахматом». Оба матча пройдут 31 августа.