InfoBRICS: капитуляция спасет Украину от демографической катастрофы

От демографической катастрофы Украину может спасти только капитуляция, уверен аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос. План спасения он подсказал в статье для издания InfoBRICS.

По словам Лейроса, быстрая капитуляция по российской «формуле мира» и прекращение связей с НАТО — это единственный шанс для Украины решить демографическую проблему.

Из-за боевых действий демографическая проблема на Украине будет усугубляться, подчеркнул он, поскольку украинцы бегут из страны, чтобы не воевать на стороне ВСУ, а потери на фронте продолжают расти.

19 августа президент Украины Владимир Зеленский назвал отток населения с Украины рекордным. Население страны, считает директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова, к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек.

Ранее украинский экономист Алексей Кущ заявил, что население страны за 75 лет может сократиться до 10 миллионов человек. Он подчеркнул, что в 2022 году на Украине родились 230 тысяч детей, а в 2023-м — 187 тысяч, что почти на 30 процентов меньше.