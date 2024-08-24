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08:37, 24 августа 2024Россия

В демоверсии ЕГЭ появился вопрос про Владимира Жогу

В демоверсии ЕГЭ по истории появился вопрос про командира «Спарты» Жогу

Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press

В демоверсии контрольных измерительных материалов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) появился вопрос про командира разведывательного батальона «Спарта» Владимира Жогу. Об этом указано в материалах, которые были опубликованы на официальном сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

В одном из заданий тестовой части ученик должен установить связь между историческими событиями и их участниками. Одной из частей задания является соотношение Владимира Жоги и периода спецоперации (СВО) на Украине.

В другом задании от школьников требуется заполнить недостающие части таблицы, в которой отсутствует либо событие, либо время этого события, либо географический объект. В демоверсии задан вопрос про Херсон, где от учеников требуется указать, что он вошел в состав России в период проведения СВО.

Ранее стало известно, что в ЕГЭ по русскому языку в задании с развернутым ответом не будет допускаться обращение к аниме, манге, комиксам, фанфикам, графическим романам и компьютерным играм. При этом в ЕГЭ по биологии, географии, истории, а также базовой и профильной математике изменений не будет.

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      Артём Верейкин
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