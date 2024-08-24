В Севастополе уничтожили подавленный БПЛА у пирса яхт-клуба

Губернатор Севастополя Развожаев: подавленный БПЛА у пирса яхт-клуба уничтожен

Взрывотехники уничтожили БПЛА, подавленный силами РЭБ, который ранее был обнаружен у пирса яхт-клуба в Севастополе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора города Михаила Развожаева.

«Взрывотехники спецподразделения в ходе осмотра взрывоопасного предмета установили наличие боезаряда, а в связи с опасностью транспортировки было принято решение о его дальнейшем уничтожении на месте обнаружения. Плановое уничтожение беспилотника прошло штатно», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что мероприятия по уничтожению беспилотника прошли с соблюдением всех мер безопасности. Он выразил благодарность бойцам ОМОН «Беркут-С» Росгвардии, специалистам спасательной службы, пиротехникам и сотрудникам МЧС России по Севастополю, а также сотрудникам УМВД за оперативную и слаженную работу.

Ранее сообщалось, что к пирсу севастопольского яхт-клуба «Юг» прибило БПЛА с полным боезарядом. Территория клуба была оцеплена, а посетители эвакуированы.