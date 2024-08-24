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05:06, 24 августа 2024Мир

В Северной Корее назвали виновника появления понятия «ядерная угроза»

В МИД КНДР назвали США виновником появления понятия «ядерная угроза»

Фото: Micha Brändli / Unsplash

Если бы США не создали и не применили ядерное оружие, понятие «ядерная угроза» не появилось бы на Земле, говорится в заявлении официального представителя Министерства иностранных дел (МИД) КНДР.

В МИД Северной Кореи сообщили, что пристально наблюдают за поведением Вашингтона, который продолжает «фабриковать чью-либо "ядерную угрозу"» и одержим «обеспечением одностороннего ядерного превосходства».

«США (...) являются самым безответственным игроком и государством-изгоем, которое провоцирует гонку ядерных вооружений и увеличивает вероятность глобального ядерного конфликта», — подчеркнул официальный представитель внешнеполитического ведомства КНДР.

Ранее газета The New York Times сообщала, что президент США Джо Байден одобрил секретный стратегический ядерный план. Американский лидер также дал указания подготовиться к возможным ядерным столкновениям с Россией, Китаем и Северной Кореей.

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      Маргарита Пименова
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