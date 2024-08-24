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12:32, 24 августа 2024Силовые структуры

Задержанного Интерполом в Петербурге гонщика Ferrari отпустили без запроса США

Суд Петербурга отпустил блогера и гонщика Карту, задержанного по запросу США

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Московский районный суд Санкт-Петербурга отпустил 45-летнего израильтянина Джошуа Карту, подозреваемого властями США в мошенничестве на 233 миллиона долларов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

На заседании прокурор просил освободить иностранца так как инициатор розыска — американские компетентные органы не представили властям России поручение на экстрадицию Карту.

Израильтянин, являющийся известным блогером и гонщиком Ferrari, разыскивается Комиссией по торговле товарными фьючерсами правительства США по делу об афере с бинарными опционами, уточняет «Фонтанка». Он прославился в соцсетях показами и тестами коллекции люксовых автомобилей.

Джошуа — один из трех братьев Карту, которые обвиняются в том, что в период с 2013 по 2017 год торговали бинарными опционами и обманули инвесторов почти на 233 миллиона долларов США. Братья Карту известны дружбой с израильской элитой, роскошным образом жизни и поездками на гоночных спортивных автомобилях. Так, ранее Джошуа Карту встречался с экс-подругой сына премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху датско-израильской моделью Ли Леви.

20 августа его задержали сотрудники Интерпола в петербургском аэропорте Пулково и поместили в изолятор временного содержания.

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      Любовь Ширижик
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