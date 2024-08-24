«Зенит» и «Спартак» сыграли вничью в РПЛ

Матч «Зенита» и «Спартака» в РПЛ завершился нулевой ничьей

«Зенит» и «Спартак» сыграли вничью в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась нулевой ничьей. На 62-й минуте хозяева остались в меньшинстве из-за удаления сербского защитника Страхини Эраковича.

Сине-бело-голубые не проигрывает красно-белым в Санкт-Петербурге в матчах РПЛ с мая 2012 года.

«Зенит» остается лидером турнирной таблицы чемпионата России. На счету команды Сергея Семака 14 очков. «Спартак» имеет в активе 11 очков и идет на четвертой строчке.

В следующем туре петербуржцы сыграют на выезде с «Нижним Новгородом». Москвичи на своем поле встретятся с казанским «Рубином». Оба матча пройдут 31 августа.