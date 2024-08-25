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13:05, 25 августа 2024Россия

Экс-премьер России назвал бои в Курской области войной с НАТО «по полной схеме»

Степашин назвал бои в Курской области войной с НАТО «по полной схеме»

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Ситуация в Курской области показала, что Москва ведет полномасштабную войну с НАТО в ходе проведения специальной военной операции (СВО), считает бывший премьер-министр России Сергей Степашин. Его слова приводит ТАСС;

«Это уже не СВО. Мы понимаем, что сегодня мы воюем с НАТО по полной схеме. И форма проведения военных действий совершенно иная», — считает Степашин.

По его словам, бои в Курской области показали, насколько важна военная составляющая. Форма ведения боевых действия сейчас несоизмерима с понятием специальной военной операции, уверен бывший премьер-министр.

Бои в Курской области идут почти три недели. После вторжения ВСУ в регионе ввели режим контртеррористической операции и режим ЧС федерального характера. По последним данным, жертвами атак стал 31 человек, еще свыше 190 россиян пострадали. Потери ВСУ за все время боев превысили 5,8 тысячи человек.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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