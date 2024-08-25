Звезда сериала «Содержанки» задолжал налоговой более 200 тысяч рублей

Актер Кузнецов задолжал налоговой 222 тысячи рублей из-за незакрытого ИП

Актер Александр Кузнецов, известный по ролям в проектах «Содержанки», «Сердце Пармы» и «Скиф», задолжал российской налоговой 222 тысячи рублей из-за незакрытого статуса индивидуального предпринимателя (ИП). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, у артиста есть своя компания по видеопродакшену и производству медиаконтента, однако она не приносит дохода с 2019 года. При этом Кузнецов не закрыл ИП, поэтому налоги и штрафы продолжают начисляться.

Сейчас актер живет и работает в Лондоне. Ранее он рассказал о съемках в фильме «Фантастические твари: Тайны Дамблдора».