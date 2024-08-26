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18:50, 26 августа 2024Мир

Шольц пообещал увеличить масштабы депортации мигрантов

Шольц: ФРГ увеличит масштабы депортации незаконно находящихся в стране мигрантов

Фото: Henning Kaiser / Pool / Reuters

Власти Германии увеличат масштабы депортации незаконно находящихся в стране мигрантов, пообещал канцлер ФРГ Олаф Шольц во время выступления в городе Золинген после произошедшего там теракта. Запись трансляции доступна на YouTube-канале телеканала Phoenix.

«Мы должны сделать все для того, чтобы такие события, по возможности, больше не происходили в нашей стране. Все, что находится в нашей власти, все, что может быть сделано, должно быть сделано», — подчеркнул политик.

Он также анонсировал, что власти страны в очередной раз будут ужесточать правила ношения оружия, особенно те, что касаются ножей.

23 августа в городе Золинген на западе Германии в ходе городского праздника неизвестный человек совершил нападение с ножом. По данным свидетелей, преступник действовал без разбора и был «арабской внешности». Ему удалось скрыться с места преступления.

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      Семен Александров
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