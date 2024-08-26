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16:50, 26 августа 2024Ценности

Ким Кардашьян показала лицо без макияжа

Фото: @kimkardashian

Американская телезвезда, бизнесвумен и блогерша Ким Кардашьян показала естественную внешность. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя знаменитость разместила снимок, на котором предстала, лежа на кушетке в спа-салоне. При этом звезда собрала волосы в высокий пучок и надела на голову повязку. Помимо этого, она отказалась от макияжа, демонстрируя натуральное лицо без косметических дефектов.

Ранее в августе Ким Кардашьян уличили в копировании стиля новой жены Канье Уэста. На размещенных кадрах знаменитость предстала в белом боди из тонкой ткани с глубоким декольте.

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      Екатерина Ештокина
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