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10:03, 26 августа 2024Наука и техника

Лайнер МС-21 выполнил фигуру высшего пилотажа

«Ростех»: российский самолет МС-21 выполнил фигуру высшего пилотажа ранверсман

Кадр: Telegram-канал «Ростех»

Российский пассажирский самолет МС-21-300 выполнил фигуру высшего пилотажа ранверсман в ходе подготовки к показательным полетам к юбилею Иркутского авиазавода. Об этом сообщила госкорпорация «Ростех» в Telegram.

«Самолет делает крутую горку, теряет скорость, затем скользит на крыло с крутым разворотом в обратную сторону. Эта фигура применяется в боевой авиации. Угол тангажа в высшей точке горки составил 90 градусов», — отметили в госкорпорации.

Там добавили, что такие возможности лайнера обеспечиваются надежностью конструкции, совершенной аэродинамикой и современной системой управления. Для повышения тяговооруженности самолет не имел на борту груза, а баки были заполнены топливом не полностью.

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      Даниил Иринин
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