Невеста устроила девичник и случайно узнала жуткую правду о друге жениха

Пользовательница Reddit с ником Impossible-Drama-284 рассказала, как устроила девичник и, пообщавшись с сестрой жениха, узнала о его друге жуткую правду. Невеста призналась, что не знает, как ей поступить в этой ситуации.

Рассказчица объяснила, что решила сделать младшую сестру жениха Райли подружкой невесты. На девичнике, состоявшемся на прошлой неделе, сестра много выпила, поэтому девушка решила проводить ее до отеля. Пока они шли, сестра расплакалась и призналась, что не хочет идти на свадьбу.

Она рассказала, что парень, который будет шафером на свадьбе, изнасиловал ее, когда та училась в восьмом классе. «Она сказала, что пыталась забыть об этом, но наша свадьба будит воспоминания. Кроме меня, она рассказала об этом только своему парню и лучшей подруге. Она умоляла меня никому не говорить об этом», — описала ситуацию рассказчица.

Авторша поста призналась, что находится в сложной ситуации. В случае если она расскажет о случившемся жениху, тот вступится за младшую сестру и отомстит ее обидчику. Девушка также добавила, что ей бы не хотелось видеть шафера на их свадьбе после того, что она узнала. Но также героине истории не хотелось раскрывать тайну сестры жениха. «Я не хочу, чтобы он был на свадьбе, и хочу, чтобы он исчез из нашей жизни. Но в то же время я не хочу предавать доверие Райли», — заключила она.

В комментариях девушке посоветовали поговорить о случившемся с Райли, когда та будет трезва. По их мнению, только она может решить, следует ли знать жениху о насилии со стороны шафера.

Ранее пользователь Reddit рассказал, как из-за одного поступка шафера выгнал его со свадьбы. Парень уточнил, что он некорректно повел себя во время выступления.