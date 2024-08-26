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16:54, 26 августа 2024Силовые структуры

Обвиняемого в подрыве автомобиля в Москве внесли в список террористов

Обвиняемый в подрыве авто в Москве Серебряков попал в список террористов

Кадр: Telegram-канал Mash

Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов Евгения Серебрякова, обвиняемого в подрыве автомобиля в Москве. Соответствующие пункты появились в реестре на сайте ведомства.

«Серебряков Евгений Николаевич, 28.05.1995 года рождения, село Солодча Ольховского района Волгоградской области», — значится в списке.

Внедорожник офицера Генштаба ВС РФ взорвался утром 24 июля на парковке по улице Синявинской. В результате инцидента пострадали два человека — владельцу машины оторвало ступни, а пассажирка авто была госпитализирована с осколочными ранами.

Исполнителя взрыва задержали в Турции. После преступления он успел улететь из России и добраться до известного турецкого курорта Бодрум.

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      Олеся Мицкевич
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