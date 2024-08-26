Россиянин поплыл за гусями и застрял на острове

В Башкирии мужчина поплыл за гусями и застрял на острове

В Башкирии мужчина поплыл за гусями и застрял на острове. Соответствующую информацию публикует Telegram-канал Ufa_rb.

Известно, что житель Салаватского района решил переплыть реку на резиновой лодке, чтобы выгнать своих птиц с острова. Однако, пока россиянин отгонял гусей, лодку унесло течением. Мужчине потребовалась помощь спасателей, чтобы вернуться.

Ранее в августе спасатели помогли выбраться застрявшей головой в трубе собаке. Специалисты прибыли на место происшествия и приняли решение разрезать конструкцию, чтобы безопасно вызволить немецкую овчарку. Благодаря грамотным действиям спасателей собаку успешно освободили из затруднительного положения.