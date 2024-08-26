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18:22, 26 августа 2024Моя страна

Россиянин поплыл за гусями и застрял на острове

В Башкирии мужчина поплыл за гусями и застрял на острове

Фото: Unsplash

В Башкирии мужчина поплыл за гусями и застрял на острове. Соответствующую информацию публикует Telegram-канал Ufa_rb.

Известно, что житель Салаватского района решил переплыть реку на резиновой лодке, чтобы выгнать своих птиц с острова. Однако, пока россиянин отгонял гусей, лодку унесло течением. Мужчине потребовалась помощь спасателей, чтобы вернуться.

Ранее в августе спасатели помогли выбраться застрявшей головой в трубе собаке. Специалисты прибыли на место происшествия и приняли решение разрезать конструкцию, чтобы безопасно вызволить немецкую овчарку. Благодаря грамотным действиям спасателей собаку успешно освободили из затруднительного положения.

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      Екатерина Ештокина
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