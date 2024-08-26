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18:31, 26 августа 2024Наука и техника

В зоне СВО апробировали российскую «Чистюлю»

«Росэлектроника»: в зоне СВО успешно апробировали комплекс «Чистюля»

Фото: Мария Марикян / РИА Новости

Российские военнослужащие в зоне специальной военной операции (СВО) успешно апробировали комплекс «Чистюля», предназначенный для защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом со ссылкой на холдинг «Росэлектроника» сообщает ТАСС.

«В результате тактико-технические характеристики подтверждены. Обеспечена работа штурмовых подразделений, существенно снижена угроза от БПЛА противника», — сообщили в компании.

Там добавили, что холдинг проводит непрерывную модернизацию комплекса, а актуальной версией изделия выступает «Чистюля-П».

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Комплекс позволяет подавлять каналы управления БПЛА и блокировать передачу данных с него в радиусе одного километра. Устройство помещается в кейс и весит восемь килограммов.

В ноябре 2023 года холдинг сообщил, что на конференции «Армия и общество» был впервые представлены компактный комплекс противодействия БПЛА «Чистюля».

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      Иван Потапов
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