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00:43, 27 августа 2024Мир

Американский журналист назвал арест Дурова частью кампании Запада

Журналист Таибби связал арест Дурова с утратой свободы слова на Западе

Фото: Albert Gea / File Photo / Reuters

Арест основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции является частью более широкой кампании США и Европейского союза (ЕС), направленной на то, чтобы поставить вне закона инакомыслие и частные коммуникации, и демонстрирует постепенную утрату Западом свободы слова. Об этом в разговоре с ТАСС заявил американский журналист Мэтт Таибби.

«Агрессивное применение Акта о цифровых услугах ЕС, требующее от частных платформ применения цензуры, представляет собой значительную эскалацию в кампании против свободы слова в Европе и Соединенных Штатах», — добавил он.

Таибби также высказался о проведенных ФБР США обысках в домах у политолога Дмитрия Саймса и бывшего инспектора ООН Скотта Риттера «за несогласие с американской политикой по Украине», названное Вашингтоном «распространением дезинформации».

«Это невероятно серьезный момент в американской и европейской истории. Свобода слова — это основа современных социальных демократий. И мы находимся в процессе ее утраты», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что прокуратура Франции продлила срок содержания Павла Дурова под стражей. Предприниматель останется под арестом до среды, 28 августа. Прокурор Республики при Парижском суде Лора Беккю объяснила, что Дуров допрашивается в рамках расследования, начатого по преступлениям, связанным с организованной преступностью.

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      Маргарита Пименова
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