В Норвегии обнаружили уникальные гробницы

Medieval Archaeology: в Норвегии нашли гробницы эпохи железного века и викингов

Ученые обнаружили в Норвегии уникальные погребальные сооружения эпохи железного века и викингов. Результаты исследования опубликованы в журнале Medieval Archaeology.

Археологические изыскания проводились в период с 2019 по 2020 год в связи с запланированным строительством дороги. Было подтверждено существование дохристианского кладбища, частично исследованного еще в 1996 году. В процессе раскопок также были обнаружены три погребальных дома.

Дома датированы периодом с 500 по 950 год нашей эры. Эти сооружения, вероятно, использовались для погребальных ритуалов, позволяя живым неоднократно посещать мертвых и взаимодействовать с ними. Погребальные дома, часто используемые как места для подношений или поклонения усопшим, в данном случае не содержат постоянных захоронений.

Эти сооружения имели двери и входы, что свидетельствует о возможности постоянного доступа для живых. Утоптанная почва у входов подтверждает частое посещение. Внутренние помещения были небольшими и темными, что указывает на ограниченное пространство и минимальное освещение.

Датирование погребальных домов показало, что первое сооружение было построено в 450-600 годах нашей эры и использовалось для кремации, второе сооружение было возведено между 600 и 800 годами нашей эры, когда начался переход к ингумации, а третье — в период с 800-х по середину или конец 900-х годов нашей эры, когда ингумация стала основной практикой. Каждое сооружение использовалось в течение почти 100-200 лет, что свидетельствует о долгосрочном значении погребальных домов.

Хотя захоронений внутри погребальных домов не обнаружено, другие находки, такие как фрагменты костей и наконечники стрел, указывают на возможные жертвенные ритуалы. Останки лошади могли быть результатом жертвоприношения, а следы сжигания на костях животных указывают на вероятные ритуальные трапезы. Эти находки также могут быть связаны с древними скандинавскими обрядами.