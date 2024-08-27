Автомобильная аптечка в России сильно подорожала

«Платформа ОФД»: автомобильная аптечка подорожала почти на 30 %

В последнем месяце лета 2024 года автомобильная аптечка в России выросла в цене на 28 процентов, если сравнивать с августом 2023 года, и теперь стоит 572 рубля. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на данные компании «Платформа ОФД».

Что касается числа покупок, то оно увеличилось на 22 процента. При приобретении автомобильной аптечки онлайн за нее придется заплатить на 18 процентов больше — до 452 рублей. Количество таких сделок выросло на 31 процент. Рост спроса объясняют тем, что с сентября в России вступают в силу новые нормы, касающиеся состава аптечки.

Ранее сообщалось, что новый состав аптечки должен включать медицинские маски и перчатки, а также одноразовую маску для сердечно-легочной реанимации. Кроме того, автовладелец должен обзавестись жгутом для остановки крови, марлевым бинтом, кожным лейкопластырем, спасательным одеялом, ножницами для перевязки и хирургическими ножницами.

Также Минздрав распорядился, что водитель должен располагать многоразовым спасательным изотермическим одеялом, маркером черного или синего цвета, загубником для сердечно-легочной реанимации, а также нелатексными эластичными бинтами многоразового и одноразового пользования.